"Ревности не было": партнерша Манукяна об отношениях в "треугольнике" с мужем

Дарья Палей замужем за танцором Алексеем Сильде. Девушка заверила, что супруг знает, насколько сильно она его любит и является уверенным в себе мужчиной.
"Поэтому ревности не было", – отметила Дарья. К тому же, она добавила, что ее муж – тренер Давида Манукяна по танцам. Вот такой профессиональный "треугольник" у них получился.
В свою очередь Давид Манукян восхищается трудолюбием и моральными качествами партнерши по телепроекту. Рэпер поддержал ее в скандале с Ольгой Бузовой. Блогер отметил, что Палей для него стала примером преданной девушки, которая относится трепетно и уважительно к своему супругу.
Напомним, именно Дарью Палей некоторые злопыхатели обвиняли в расставании Давида Манукяна и Ольги Бузовой. К тому же, певица и сама подлила масла в огонь, заподозрив, что ее избранник закрутил роман с партнершей по шоу.
Отметим, у Дарьи Палей с мужем подрастает наследница Николь. Девушка говорила, что супруг ее очень вдохновляет. А на все подозрения и нападки она отвечала однозначно: с Давидом Манукяном ее связывают только дружеские и профессиональные отношения.
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