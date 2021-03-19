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"Ревности не было": партнерша Манукяна об отношениях в "треугольнике" с мужем

"Ревности не было": партнерша Манукяна об отношениях в "треугольнике" с мужем

В Сети до сих ходят слухи о том, что экс-бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна и танцовщицу Дарью Палей связывает не только дружба и участие в проекте телеканала "Россия-1" "Танцы со звездами". Девушка сделала очередное заявление для скептиков и любителей посудачить об отношениях с партнером по шоу и своим супругом.
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Дарья Палей замужем за танцором Алексеем Сильде. Девушка заверила, что супруг знает, насколько сильно она его любит и является уверенным в себе мужчиной.

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"Поэтому ревности не было", – отметила Дарья. К тому же, она добавила, что ее муж – тренер Давида Манукяна по танцам. Вот такой профессиональный "треугольник" у них получился.

В свою очередь Давид Манукян восхищается трудолюбием и моральными качествами партнерши по телепроекту. Рэпер поддержал ее в скандале с Ольгой Бузовой. Блогер отметил, что Палей для него стала примером преданной девушки, которая относится трепетно и уважительно к своему супругу.

Напомним, именно Дарью Палей некоторые злопыхатели обвиняли в расставании Давида Манукяна и Ольги Бузовой. К тому же, певица и сама подлила масла в огонь, заподозрив, что ее избранник закрутил роман с партнершей по шоу.

Отметим, у Дарьи Палей с мужем подрастает наследница Николь. Девушка говорила, что супруг ее очень вдохновляет. А на все подозрения и нападки она отвечала однозначно: с Давидом Манукяном ее связывают только дружеские и профессиональные отношения.

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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 14:20 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Надо меньше оправдываться перед больным человеком бузовой Больше говоришь ,что то объясняешь,то больше злится это убожество ,у неё все перепуталось в голове она надумала измены, потому что сама может изменить, как в туалет сходить,а главное вся злость, у больной,что она такая неумёха не петь ,не танцевать ,детей нет ,семьи нет потом ,якобы её друзья потянулись к Дави, Филя ,Андрей ,а она уже закипела так,что примчалась к фили, открыто предлагая себя С беременностью только всех смешит Так завралась ,что ещё без живота, ей гинеколог сказала,что будет мальчик Весна действует
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