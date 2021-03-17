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Курс доллара на лице: Моргенштерна подняли на смех после назначения на руководящую должность в банке

Курс доллара на лице: Моргенштерна подняли на смех после назначения на руководящую должность в банке

Накануне стало известно, что крупный банк нанял рэпера к себе на работу. По словам представителей, пост был создан именно для него. Событие вызвало серьезный резонанс в обществе.
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Иван Ургант не смог пройти мимо и прокомментировал происходящее. В последнем выпуске "Вечернего Урганта" он жестко высмеял новость. Он сообщил, что банк поставил перед новым подчиненным цель – привлечь сотню тысяч молодых клиентов. Ведущий заявил, что Моргенштерн – крайне удобная фигура для банковской сферы.

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Он предположил, что для рекламных целей можно использовать, например, его лицо. По мнению Урганта, на нем было бы удобно разместить финансовую аналитику и курс доллара. Отсылка была сделана к многочисленным тату исполнителя. Ведущий отметил, что лицо у него большое, а глаза "не занимают много места".

Также Иван Ургант убежден, что раз Моргенштерн во многом был первым, то и здесь поведет за собой многих представителей шоу-бизнеса. Он счастлив, что у рэпера, наконец, имеется работа со стабильной зарплатой. Телеведущий считает, что скоро мы увидим Диму Билана в магазине, продающем алкогольную продукцию, Элджея в оптике и Джигана в кулинарии.

Напомним, недавно стало известно, что Моргенштерну установили памятник в Санкт-Петербурге. Автором бронзового творения стал Илья Плавник, который потратил на работу около 500 тысяч из собственных сбережений. В будущем он также планирует организовать музей исполнителя.

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Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 12:46 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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