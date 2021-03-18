Малиновская влепила Решетовой смачную оплеуху

Теледива раскритиковала экс-возлюбленную в качестве ведущей шоу "Ты — топ-модель" на телеканале ТНТ. Маша Малиновская уверена, что такую программу должна вести девушка, которая сделала карьеру в этом бизнесе.
В своем инстаграм-аккаунте Маша Малиновская врезала Анастасии Решетовой. "Прости, что обидела, назвав тебя тупой. Я думала, ты знаешь", – заявила певица.
Проект стартует 21 марта. По словам Анастасии Решетовой, цель шоу – разрушить сложившиеся правила модной индустрии. Знаменитость подчеркнула, что в нашей стране эта сфера слабо развита. Поэтому она с соведущими собирается найти людей, которые могут стать лицом российской моды.
Ранее Маша Малиновская прокомментировала свою внешность. Звезда не может смириться с набором веса. Теледива сильно изменилась, из-за чего стала вызывать у поклонников массу вопросов. Так, губы 40-летней артистки будто бы перестали смыкаться.
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