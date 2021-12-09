"****** совсем!": втянутый в криминал Шаляпин открестился от подозреваемого в нападении друга

Сегодня стало известно, что популярный актер оказался в центре криминального скандала. Теперь его знакомые отказываются от него. Так получилось с Прохором Шаляпиным.
18 ноября на бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко произошло жестокое нападение. Мужчину госпитализировали с гематомами и кровоизлиянием в мозг. Через две недели он умер в больнице. Причины и обстоятельства сейчас устанавливаются. Однако кое-что уже известно.
Подозреваемый в нападении задержан, он признал вину. Им оказался приятель актера Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский. Сообщалось, что с ним также знаком и российский шоумен Прохор Шаляпин.
Однако прочитав в газетах такое, певец поспешил откреститься от знакомства с напавшим на человека актером. По словам Прохора Шаляпина, он не знает этого человека.
"Уважаемые СМИ, не несите чушь. Я с этим человеком даже не знаком. ****** совсем!" — написал Шаляпин в своем "Инстаграм".
Ранее Пятый канал сообщил, что нападение на 69-летнего бывшего замминистра произошло возле его собственного дома. В распоряжении СМИ оказалась видеозапись с камер наружного видеонаблюдения. Отмечалось, что бывший чиновник вышел гулять с собакой во двор, в результате чего получил удар по голове.
Как стало известно, возможной причиной смерти бывшего заместителя министра энергетики могло стать заражение коронавирусом.