"Пару раз было просто так": Муцениеце рассказала о сексе после развода с Прилучным

Агата Муцениеце разоткровенничалась о личном. В частности, она поведала о том, как складывается ее интимная жизнь.



Звезда со скандалом разошлась с мужем после девяти лет брака. Артистка очень тяжело переживала развод. Она призналась, что по сей день не может построить новые отношения. В беседе с Идой Галич актриса отметила, что искала возлюбленного, но пока безуспешно.

При этом Агата Муцениеце поделилась, что секс у нее был. "Пару раз было просто так", – заявила она. В течение месяца знаменитость встречалась с мужчиной, но потом передумала строить с ним отношения. В интимных связях актриса не видит ничего предосудительного.

Артистка также рассказала, что во время первого интима с мужчиной после расставания с Павлом Прилучным она себя жутко ощущала. Ей казалось, будто она изменяет экс-супругу, – настолько актриса к нему привыкла. По словам Агаты Муцениеце, она отказалась от кратковременных связей, и теперь просто ожидает свою любовь.

В свою очередь Павел Прилучный почти сразу после развода с женой закрутил роман с актрисой Мирославой Карпович. Пара отдыхает вместе и появляется на публике, но не комментирует свои отношения.

Напомним, при расставании Агата Муцениеце обвиняла мужа в рукоприкладстве, изменах и любви к спиртному. Экс-супруги сохранили дружеские отношения ради общих детей: Тимофея и Мии.