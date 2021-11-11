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Шоу-бизнес
"Пару раз было просто так": Муцениеце рассказала о сексе после развода с Прилучным

"Пару раз было просто так": Муцениеце рассказала о сексе после развода с Прилучным

Агата Муцениеце разоткровенничалась о личном. В частности, она поведала о том, как складывается ее интимная жизнь.

Продолжение: Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце
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Звезда со скандалом разошлась с мужем после девяти лет брака. Артистка очень тяжело переживала развод. Она призналась, что по сей день не может построить новые отношения. В беседе с Идой Галич актриса отметила, что искала возлюбленного, но пока безуспешно.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

При этом Агата Муцениеце поделилась, что секс у нее был. "Пару раз было просто так", – заявила она. В течение месяца знаменитость встречалась с мужчиной, но потом передумала строить с ним отношения. В интимных связях актриса не видит ничего предосудительного.

Артистка также рассказала, что во время первого интима с мужчиной после расставания с Павлом Прилучным она себя жутко ощущала. Ей казалось, будто она изменяет экс-супругу, – настолько актриса к нему привыкла. По словам Агаты Муцениеце, она отказалась от кратковременных связей, и теперь просто ожидает свою любовь.

В свою очередь Павел Прилучный почти сразу после развода с женой закрутил роман с актрисой Мирославой Карпович. Пара отдыхает вместе и появляется на публике, но не комментирует свои отношения.

Напомним, при расставании Агата Муцениеце обвиняла мужа в рукоприкладстве, изменах и любви к спиртному. Экс-супруги сохранили дружеские отношения ради общих детей: Тимофея и Мии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 16:46 Источник: Ютуб-шоу "Есть вопросики" ✓ Надежный источник
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Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Гость891006
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Гость897212
Так она изменяла ему в браке направо и налево, вот и в подсознание изменой кажется, может ее это заводит. Вообще дура полная, конечно, скоро будет в сторис свой секс демонстрировать)))
Не смешите народ! Когда было изменять Агате на руках с маленькими детьми? А вот Прилучный ещё тот ходок, у него даже в Израиле были гульки ( знаю, есть общие знакомые). Да и что можно ждать от мужчины-Скорпиона, во все тяжкие , как говорится. Паша любитель погулять, выпить и руки распускать и это не секрет для его окружения. Хорошо хоть детей своих не бросил и помогает в воспитании.
Гость897212
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Так она изменяла ему в браке направо и налево, вот и в подсознание изменой кажется, может ее это заводит. Вообще дура полная, конечно, скоро будет в сторис свой секс демонстрировать)))
Жора
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Я знал что Агата глупа и недалёка- но чтобы до такой степени открывать рот на такие темы- это просто днищщщще- и вот такие в наше время - ивлеевы бузяки обчаки- рубят бабло , не стесняясь это показывать- мерзость одна
Гость891006
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Умничка , Агата! Всё пережила и всё поняла. Достойныё ответ взрослой женщины. Развод -это всегда боль и обида, но проходит время и нужно думать о будущем. Для женщины, которая любила и брак для неё был не пустым словом и распался не по её вине, всегда, после расставания с супругом, ооочень сложно вступать в новые отношения. Так что нынешняя позиция Агаты, достойна уважения. Желаю Агаточке найти мужчину, который действительно будет её ЛЮБИТЬ и УВАЖАТЬ.
Гость895786
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Гость889611
Полная дура с отсутсвущими мозгами. Хотя бы не открывала свой рот, чтобы не позориться! Убогонькие нынче в почете в желтых-масс-медиа!
Как Прилучный жил с ней?...Она не просто дура,а полная идиотка.
Гость889611
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Полная дура с отсутсвущими мозгами. Хотя бы не открывала свой рот, чтобы не позориться! Убогонькие нынче в почете в желтых-масс-медиа!
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