Меган Маркл станет первой женщиной-президентом в США

Меган Маркл давно отошла от присущих королевскому семейству дел. Знаменитость активно занимается развитием собственной карьеры и не оставляет попыток покорить Голливуд. Теперь она задумала стать первой женщиной-президентом Америки. Правда, пока только в кино.



прочитано 83 раза