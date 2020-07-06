Меган Маркл станет первой женщиной-президентом в США

Жена британского принца Гарри Меган Маркл намерена исполнить главную роль в кинокартине по роману писательницы Ллойд Скотт. В основу сюжета книги "Год выборов" легла выдуманная история о якобы заговоре России с целью сорвать президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2020 году.
Популярная у американцев тема со злыми захватчиками из РФ пришлась по вкусу и Меган Маркл. По данным британского издания The Sun, жена принца Гарри сама связалась с писательницей и заявила, что хочет экранизировать ее книгу.
При этом американская актриса не только сыграет главу Белого дома, но и выступит продюсером киноленты. Об этом британскому изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, автор романа была очень удивлена предложению Меган Маркл и с готовностью поддержала ее идею снять фильм.
"Ллойд с волнением рассказывала о сделке. Она вспоминала, что Меган связалась с ней сразу после того, как узнала о книге", – рассказывает инсайдер.
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