"Не лезьте в чужое материнство!": Решетова взорвалась из-за яростной критики

Недавно Анастасия Решетова пожаловалась, что устала находиться дома. Модель не покидает его уже два месяца. Супруге Тимати хочется поскорее отправиться в теплые края и искупать своего сына в море. Тогда подписчики ее инстаграм-аккаунта не стали молчать и посчитали ее жалобы некорректными. Ведь Анастасия живет в роскоши, и плакаться ей не положено.
Теперь же Решетову раскритиковали за другое. Недавно модель рассказала, что решила сократить дневной сон Ратмира, потому что ночью малыш стал часто бодрствовать и не давать спать родителям. Пользователи Сети возмутились такому методу воспитания. Мол, негоже мешать маленькому человечку спать, когда он хочет.
Анастасия разразилась гневной речью в адрес диванных экспертов. Она пояснила, что посоветовалась с педиатром и сомнологом, прежде чем менять режим сна ребенка.
"Не лезьте в чужое материнство, если не знаете или если вы не врач", – написала модель.
Напомним, недавно ее супруг Тимати психанул, когда его сравнили с обезьяной. Об этом случае писали "Дни.ру".
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