Тимати психанул из-за сравнения с обезьяной

Тимати расстроился после того, как узнал, что он похож на обезьяну. Рэпер не ожидал такого сравнения.

В Сети набирает популярность новая функция известного мобильного приложения. Теперь люди могут узнать, на какое животное они похожи. Эту манипуляцию проделала Анастасия Решетова. Модель узнала, что имеет общие черты с пантерой и уткой. А вот ее супругу, рэперу Тимати, попалось более обидное сравнение.

В разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта он опубликовал кадр из приложения и сообщил, что он похож на обезьяну. К такой новости Тимати явно не был готов. Он написал, что больше не будет пользоваться этой программой, и поставил расстроенный смайл. Очевидно, приложение сравнило рэпера с приматом, потому что он и животное запечатлены с широкой улыбкой на снимке.

В любом случае, Тимати не стоит принимать близко к сердцу шутку программы и воспользоваться функцией снова. Кто знает, может искусственный интеллект передумает.

Напомним, недавно Анастасия Решетова рассказала, как живет ее семья на карантине. Модель хвалилась, что дни самоизоляции проходят без алкоголя, переедания и побоев. "Пока держимся", – сообщила жена Тимати.