Сенсационные подробности развода Муцениеце и Прилучного

Агата Муцениеце запустила новое шоу, посвященное разводам. Первой гостьей программы стала певица Рита Дакота. Именно ей актриса рассказала подробности расставания с Павлом Прилучным.

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный выступили с официальным заявлением о разводе. У них есть сын Тимофей и дочь Мия. В интервью для Лауры Джугелии актриса уточнила: они расстались, чтобы совсем не разругаться.

Агата призналась, что не намерена говорить гадости в адрес мужа, ведь позже это прочитают их повзрослевшие дети. Тем не менее Муцениеце выдала новую порцию откровений.

Агата запустила новую программу "Честный #развод". В шоу она намерена обсудить с гостями расставание и способы минимизации потерь. Первой ее гостьей стала певица Рита Дакота, несколько лет назад оформившая развод с коллегой Владом Соколовским.

Их семья казалась идеальной, но вскоре после рождения дочери Рита узнала, что муж регулярно изменяет ей, и об этом знают все вокруг. После развода бывшие супруги постарались сохранить мирные отношения. Соколовский даже отпраздновал с Дакотой ее день рождения. Также он часто видится с дочерью.

В свою очередь Муцениеце призналась, что год готовилась к расставанию с Прилучным. Они казались счастливой парой, но в последнее время это было совсем не так. Агата дала понять, что Павел оказался домашним тираном: вел себя неадекватно, предъявлял странные требования, вводил запреты. При этом виноватой себя чувствовала Муцениеце.

"Я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял", – рассказала Агата.

Актриса боялась осуждения со стороны окружающих. На деле же близкие поддержали ее. Узнав о том, что Агата подала на развод, мать сказала: "Я удивлена, что ты так долго это терпела!" У ее родных резко испортилось отношение к Прилучному. "Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жесткая", – отметила Муцениеце.

При этом артистка не скрывает чувств к Прилучному. "Я до сих пор люблю этого человека и буду любить еще очень долго. Я, конечно, не хотела бы его терять. Когда вижу, как он мило играет с детьми, хочется все вернуть, но я себя останавливаю", – поделилась с Дакотой Муцениеце.

Рита предложила ей своего адвоката и посоветовала обратиться к психологу. Она подчеркнула, что Агата не должна ограничивать общение детей с отцом, особенно, если у артистки появится новый мужчина. "Отец незаменим", – заключила Дакота.