После расставания с Прилучным Муцениеце собирает мусор на обочинах

Процесс уборки экс-возлюбленная актера Павла Прилучного показала в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что хочет сделать мир чище.
Полезное занятие с Агатой Муцениеце разделила ее подруга Ольга Сухарева. Артистка отметила, что уборка мусора может стать эффективной заменой тренировкам в фитнес-клубах.
В комментариях к посту россияне поддержали Агату Муцениеце. Некоторые признались, что актриса является для них примером для подражания и мотиватором.
О том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный намерены развестись после восьми лет брака, стало известно в конце февраля. О решении супруги сообщили в своих инстаграм-аккаунтах.
Артистка заявила, что все еще испытывает чувства к отцу своих детей. В свою очередь Павел пообещал, что они в равной степени будут принимать участие в воспитании Тимофея и Мии.
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