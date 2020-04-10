"Живет в страхе получить": нашлись свидетели неадекватного поведения Прилучного

Знакомые знаменитой четы поделились шокирующими подробностями их непростых отношений. Они подтвердили, что Павел Прилучный любит выпить, а после неумеренных возлияний колотит супругу.
Самое страшное, что рукоприкладством актер занимается якобы уже давно – как минимум последние четыре года. Ирсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что еще в 2016 году оказались на свадьбе, куда пришли Павел Прилучный с Агатой Муцениеце.
По их словам, Павел Прилучный напился вусмерть за пару часов. Агата Муценице успокаивала мужа и получила за это, передает телеграм-канал "Курятник". Знакомые пары отметили, что артист очень грубо вел себя с женой. "Видно, что живет в страхе получить", – поделились информаторы.
Напомним, ранее Агата Муцениеце шокировала общественность признанием о зверствах Павла Прилучного. Распухшая от слез, с красным носом актриса призналась, что муж "не просыхает", поднял на нее руку и выгнал с детьми из дома.
В итоге артистке пришлось спешно уезжать в московскую квартиру и обращаться за поддержкой к маме. Большинство поклонников посочувствовали Агате Муцениеце и посоветовали больше не возвращаться к супругу-тирану и не прощать подобного поведения. Однако нашлись и те, кто посчитал, что актриса сама довела Павла Прилучного до ручки.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Анатолий
Во что превратилась моя жизнь
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Жить вместе
Нужен совет
Замуж
Самый красивый певец