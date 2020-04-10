"Живет в страхе получить": нашлись свидетели неадекватного поведения Прилучного

Очевидцы жестокого обращения Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце решили раскрыть правду. Они сообщили, что звезда сериала "Мажор" не умеет держать себя в руках в нетрезвом виде.

Знакомые знаменитой четы поделились шокирующими подробностями их непростых отношений. Они подтвердили, что Павел Прилучный любит выпить, а после неумеренных возлияний колотит супругу.

Самое страшное, что рукоприкладством актер занимается якобы уже давно – как минимум последние четыре года. Ирсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что еще в 2016 году оказались на свадьбе, куда пришли Павел Прилучный с Агатой Муцениеце.

По их словам, Павел Прилучный напился вусмерть за пару часов. Агата Муценице успокаивала мужа и получила за это, передает телеграм-канал "Курятник". Знакомые пары отметили, что артист очень грубо вел себя с женой. "Видно, что живет в страхе получить", – поделились информаторы.

Напомним, ранее Агата Муцениеце шокировала общественность признанием о зверствах Павла Прилучного. Распухшая от слез, с красным носом актриса призналась, что муж "не просыхает", поднял на нее руку и выгнал с детьми из дома.

В итоге артистке пришлось спешно уезжать в московскую квартиру и обращаться за поддержкой к маме. Большинство поклонников посочувствовали Агате Муцениеце и посоветовали больше не возвращаться к супругу-тирану и не прощать подобного поведения. Однако нашлись и те, кто посчитал, что актриса сама довела Павла Прилучного до ручки.