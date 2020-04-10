Помощница Прилучного резко отреагировала на жуткие слова Муцениеце об избиении

Сычева пришла в негодование от подобной новости. Комментируя ситуацию, помощница звезды экрана оказалась предельно краткой.
"Это глупость и вранье", – цитирует агента Павла Прилучного телеканал "Звезда". Напомним, ранее Агата Муцениеце опубликовала душераздирающее видеообращение в инстаграм-аккаунте своей матери. Актриса пожаловалась на супруга.
Знаменитость рассказала, что Павел Прилучный якобы "не просыхал" от алкоголя, находясь на самоизоляции, побил ее и выгнал с детьми из дома в разгар пандемии коронавируса.
Примечательно, что далеко не все россияне поддержали жену артиста. Некоторые предположили, что Агата Муцениеце сама спровоцировала супруга на такое ужасное поведение. Другие и вовсе предложили актрисе простить мужа.
Как писали "Дни.ру", в феврале 2020 года стало известно, что звездная пара собирается разводиться. По слухам, причиной стало рукоприкладство Павла Прилучного и измены жене.
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