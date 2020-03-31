"Брови – атас": народ в шоке от "естественной" красоты пойманной с кокаином Бочкаревой

Наталья Бочкарева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок. На нем она предстала якобы без косметики.

Звезда сериала "Счастливы вместе" добавила в личный профиль соцсети портрет. Видимо, женщина перед тем, как сделать кадр, была в душе. У нее влажные волосы, а тело прикрыто махровым полотенцем.

Как отметила актриса, многие "жалуются", что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. Вероятно, Наталья Бочкарева решила опубликовать снимок без макияжа, чтобы продемонстрировать, как прекрасна без грима. "А я считаю, что лучшая косметика для женщины – это все-таки ее чистота", – добавила пойманная с кокаином в трусах актриса.

Подписчики артистки не оценили откровенность звезды. Особенно людей смутили брови знаменитости – фолловеры заподозрили, что они ненатуральные. "Не, Натали лучше накрасься", "Очень красиво смотрится, особенно подправленные хирургами нос, губы, скулы, очень красиво смотрится", "Все с нарисованными бровями как куклы", "Что с Вашими бровями?? Сотрите, смотрится неестесственно , Вы же такая симпатичная, а они Вас уродуют", "Не айс. Или снимите остатки ресниц, или сделайте", "Что тут натурального то? Даже брови подрисованы", "Брови ппц", "Брови – атас. Зачем все их делают?", "Ботокс творит чудеса😌", – набросились на актрису недовольные.