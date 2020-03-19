Муцениеце заметно похорошела после расставания с Прилучным

Агата Муцениеце похвасталась точеной фигурой. После ухода супруга она решила всерьез заняться собой.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта артистка показала, каких результатов ей удалось добиться. Звезда не теряет времени даром, а посвящает его активным спортивным тренировкам.

Каждый день по утрам Агата Муцениеце делает пробежку. "Встал, оделся, побежал", – подписала эффектный снимок актриса. Поклонники оценили оптимизм знаменитости и ее внешний вид.

Фолловеры заметили положительные перемены в лице и фигуре звезды почти сразу после ее расставания с Павлом Прилучным. По их мнению, Агата Муцениеце заметно похорошела. Сама актриса утверждает, что причиной тому – правильный уход за собой.

О том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, стало известно в конце февраля. Они прожили в браке восемь лет. У нее подрастают сын Тимофей и дочь Мия от актера. Конфликты в звездной семье все же привели к расставанию пары. Поговаривали, что артист неверен жене.