"Умерла после инсульта": Цивин откровенно о покойной возлюбленной и матери своего сына

Мошенническая детельность Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной вызывает много вопросов у сотрудников правоохранительных органов и всех неравнодушных к беде семьи Алексея Баталова людей. Помимо фактов преступной деятельности, журналистам удалось получить подробности личной жизни Михаила Цивина, которые возбуждают интерес общественности.

Осенью 2020 года на телевидении стал широко обсуждаем вопрос наследства Алексея Баталова, которое юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина присвоили с помощью хитрых манипуляций. Тогда многие известные личности заявили, что эта пара втиралась в доверие к обеспеченным знаменитостям, чтобы завладеть их имуществом. Цивина и Дрожжину прозвали лисой Алисой и котом Базилио за коварное поведение и стремление к финансовой наживе. Совсем недавно журналисты узнали факты о судьбе Михаила Цивина, которые вполне могли оказать влияние на мировоззрение известного мошенника.

До брака с Натальей Дрожжиной у Михаила Цивина была любимая женщина по имени Светлана. "Уже 20 лет как ее нет в живых, умерла после инсульта", – заявил Михаил Цивин о покойной возлюбленной. Отношения с избранницей мужчина не регистрировал официально, но жил с ней вместе. В результате плодотворного романтического и интимного союза у пары появился сын Петр. Сейчас ему 39 лет.

После смерти матери Петр жил с бабушкой, затем переехал к отцу, а сейчас работает в другой стране. Мужчина не общается с известным отцом близко, но связь с ним все же поддерживает. В результате откровенных речей о личной жизни Михаил Цивин заявил, что люди совсем не знают о его судьбе, поэтому незаслуженно осуждают за грехи.