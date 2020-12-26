"Умерла после инсульта": Цивин откровенно о покойной возлюбленной и матери своего сына

Осенью 2020 года на телевидении стал широко обсуждаем вопрос наследства Алексея Баталова, которое юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина присвоили с помощью хитрых манипуляций. Тогда многие известные личности заявили, что эта пара втиралась в доверие к обеспеченным знаменитостям, чтобы завладеть их имуществом. Цивина и Дрожжину прозвали лисой Алисой и котом Базилио за коварное поведение и стремление к финансовой наживе. Совсем недавно журналисты узнали факты о судьбе Михаила Цивина, которые вполне могли оказать влияние на мировоззрение известного мошенника.
До брака с Натальей Дрожжиной у Михаила Цивина была любимая женщина по имени Светлана. "Уже 20 лет как ее нет в живых, умерла после инсульта", – заявил Михаил Цивин о покойной возлюбленной. Отношения с избранницей мужчина не регистрировал официально, но жил с ней вместе. В результате плодотворного романтического и интимного союза у пары появился сын Петр. Сейчас ему 39 лет.
После смерти матери Петр жил с бабушкой, затем переехал к отцу, а сейчас работает в другой стране. Мужчина не общается с известным отцом близко, но связь с ним все же поддерживает. В результате откровенных речей о личной жизни Михаил Цивин заявил, что люди совсем не знают о его судьбе, поэтому незаслуженно осуждают за грехи.
Популярные темы форума
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Цвет кожи
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Каким будет 2021 год?
Новогоднее застолье
Для чего и для кого создан Дни ру?
Клуб Высокая Миля
Клава Украине!