Кравец назвала ставших папами от суррогатных матерей певцов-геев

"Авторы этого закона хотят закрыть возможность появления детей у однополых пар – мол, надо защитить право ребенка на семью, на папу и маму, – возмущена Кравец. – Я с горечью и негодованием узнала про это. Во-первых, для многих семей суррогатное материнство – единственная возможность стать родителями. Во-вторых, это откровенная пещерная гомофобия – почему это однополые пары не могут воспитывать детей?! Что за дикость?"
"Сколько наших гомосекусальных знаменитостей стали родителями чудесных детишек при помощи суррогатных матерей. И они прекрасные родители! Как говорила героиня Ахеджаковой в "Служебном романе": "мать у них был Новосельцев", – заявила Алена.
Напомним, в трех десятках стран мира равные права с гетеросексуальными парами при усыновлении детей, в том числе и право совместного усыновления ребенка, имеют однополые пары, состоящие в браке или в другой форме зарегистрированного партнерства, Сред таких государств – Австралия, Аргентина, Мальта, Швеция,
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