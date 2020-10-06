Кравец назвала ставших папами от суррогатных матерей певцов-геев

Многие известные артисты завели детей, а то и нескольких при помощи суррогатных матерей. Но скоро такой возможности не будет – законодатели хотят запретить такую практику и не позволить любителям однополой любви "покупать" детей, как машины, квартиры или яхты. Светская львица и певица Алена Кравец в ужасе от такой инициативы.

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