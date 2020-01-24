"Каждая секунда на счету": Виктория Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка

Звезда вместе с супругом Игорем Булатовым призывают всех неравнодушных помочь семье из Чувашии купить препарат, способный вылечить мальчика и остановить атрофию мышц. Из-за генетического заболевания малыш неподвижно лежит, питается через зонд и дышит с помощью аппарата ИВЛ.
На интеллектуальное развитие болезнь не влияет, Ваня все понимает. Необходимый ребенку препарат называется "Спинраза". Но родителям мальчика он не по карману – шесть инъекций обойдутся в 47,4 миллиона рублей. Семье пришлось объявить сбор средств в Сети.
Одной из знаменитостей, откликнувшихся на беду, стала Виктория Лопырева. "Каждая секунда на счету, и я верю, что мы, все ВМЕСТЕ (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), спасем этого малыша, и после этого случая все детки с подобным диагнозом будут получать помощь так же оперативно, как это происходит в других странах", – написала в своем "Инстаграм" светская львица.
Обладательница титула "Мисс Россия – 2003", бывшая телеведущая и блогер не просто поучаствовала в сборе средств на лечение Вани, но лично навестила малыша и его маму в Морозовской детской городской клинической больнице. Виктория Лопырева с мужем приехали к семье в Крещенский Сочельник. Рядом с больным малышом Виктория Лопырева расплакалась.
"Очень хочу, чтобы Ване оказали необходимую помощь. ПОЖАЛУЙСТА!!!" – призвала неравнодушных Виктория Лопырева в соцсети.
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