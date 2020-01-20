Лопырева показала свои пельмени на камеру

Телеведущая решила одним ударом убить двух зайцев. Светская львица облачилась в шикарное платье черного цвета с квадратным декольте и рукавами-фонариками и в таком виде приготовила огромную порцию пельменей к столу. Пельмени Лопыревой, к слову, выглядит аппетитными.
Сложно не согласиться с тем, что Виктория является розовой мечтой каждого мужчины. И хозяйственная, и красивая, и фигура на высоте. Вот только злопыхатели и в этот раз нашли, к чему прицепиться.
Хейтеры внимательно рассмотрели опубликованный в инстаграм-аккаунте снимок. Первым делом они обнаружили на груди модели пигментные пятна. Также критикам не понравилось, как корсет прижал зону декольте.
"А силикон поплыл в разные стороны", "Платье очень неудачное", "Что за пятна на груди?", "Все, что ниже шеи, выглядит нелепо вместе с пельменями", "А нельзя закрашивать ужасную пигментацию в зоне декольте?" – высказались пользователи Сети.
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Историк Соколов