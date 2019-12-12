"Странно наряд сидит": Лопыреву заподозрили в новой беременности

Поклонники неустанно следят за жизнью любимых знаменитостей. Они заподозрили Викторию Лопыреву в новой беременности.

Девушка впервые стала мамой в феврале. Она родила сына Марка Лео от Игоря Булатова, однако тогда молодые еще не были женаты – мужчина занимался бракоразводным процессом. Когда все устаканилось, пара расписалась в ЗАГСе. Изначально молодые хотели устроить пышное торжество, однако неожиданно для всех спешно зарегистрировали отношения в ноябре.

Многие гадают о причинах такого быстрого процесса. Казалось бы, зачем? В попытках докопаться до истины поклонники предположили, что Лопырева беременна. Буквально день назад модель и счастливая жена опубликовала фото, на которых позирует в длинном алом платье с корсетом. Примечательной деталью подписчики назвали тот факт, что на одном из снимков Булатов положил ей ладонь на живот, и что костюм сидит не совсем по фигуре Виктории.

"Вы беременная" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Странно наряд сидит... Беременна снова?", "Рука на животике) скоро у марка будет братик или сестренка? Вы же в положении походу", – принялись допытываться фанаты. Лопырева не ответила, чем только подогрела интерес народа к своему вероятному положению.

Свой пост девушка подписала так: "Чтобы не писать длинный текст на русском просто скажу, что Праздник по случаю 20-ти летия моего любимого отеля превзошел все ожидания! Были приглашены любимые гости и друзья.❤️Танцевали до утра 💃а мое красное платье произвело фурор 🔥,даже маэстро E Saab сделал комплимент 😊Было весело, спасибо, друзья!"