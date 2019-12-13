Викторию Лопыреву разнесли за рыхлый зад

Светская львица отдыхает с мужем Игорем Булатовым в столице Франции. Эффектными фотографиями на фоне Эйфелевой башни она поделилась в своем "Инстаграм". Однако фолловеры решили, что Виктория Лопырева перестаралась с обработкой кадров.
На снимках знаменитость стоит, наклонившись, демонстрируя округлившуюся пятую точку. Подписчики заметили, что попа модели "поплыла". "Вика неудачно отфотошопила зад. Он у нее немножко пошел волнами. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Попа Лопыревой расти", – разнесли звезду авторы телеграм-канала "НеМалахов".
"Может, зад у Вики просто рыхлый?" – съехидничали интернет-пользователи. При этом они вспомнили, что на днях модель задавалась вопросом, какое место у женщины важнее — грудь или попа. В связи с этим Виктории Лопыревой посоветовали перестать переживать и подправить себе "тыл" у пластического хирурга.
Не менее горячо обсуждают в Сети и скандал между моделью и Ксенией Собчак. Ранее светские львицы "надавали тумаков" друг другу в соцсети. Телеведущая обвинила Викторию Лопыреву в том, что та вышла замуж за бизнесмена Булатова по расчету. Новоиспеченная жена предпринимателя ответила, что не уважает журналистку.
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