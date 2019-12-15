Виктория Лопырева принялась поучать народ уму-разуму

36-летняя светская львица после поездки во Францию и романтического уикенда в Париже в компании новоиспеченного супруга решила понежиться на островах. В своем "Инстаграме" она назвала этот курорт отличным местом для медитации, чтения и общения со своим внутренним голосом.
Фолловеры ранее спросили у знаменитости о том, как правильно мечтать и продолжать улыбаться несмотря ни на что. При этом они имели в виду конфликт с Собчак, которая раскритиковала модель за то, что та отбила Булатова у его прежней жены и сошлась с ним из-за денег.
"Представьте, что вы любите себя так же, как любили(те) (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) другого человека; принимая все недостатки в теле. Научитесь видеть в себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе. Это было бы новым уровнем самооценки и способом оставаться в гармонии, чтобы осуществлять свои мечты, подпитывать близких своей энергией, выстоять перед всеми невзгодами и "плавить свою реальность", – принялась поучать народ уму-разуму Виктория Лопырева. Она посоветовала подписчикам полюбить мир через любовь себе.
Модель призвала почитателей научиться видеть в себе добродетели. "Поддерживать, заботиться о себе", — добавила Виктория Лопырева, обращаясь к пользователям соцсети.
Как писали "Дни.ру", ранее Виктория Лопырева ответила на критику телеведущей. В ответ на замечания Ксении Собчак модель призналась, что не уважает ее "как человека". По ее словам, журналистка при желании вполне может подставить как близких друзей, так и свою вторую половинку – режиссера Константина Богомолова.
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