Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге. "Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – рассказал он.
Кроме того, по словам Галкина, перед свадьбой с Пугачевой он пообещал, что никогда ей не изменит. "Алла спросила: "Я могу с тобой спокойно стареть?“ Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной", – сказал телеведущий в ютуб-шоу "А поговорить?".
Напомним, ранее Максим Галкин показал очередной забавный момент из жизни своей семьи. Юморист снял видео, на котором его наследники, сын Гарри и дочь Лиза, устроили спонтанное выступление.
На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат, Гарри. "Предновогоднее настроение", – подписал ролик Максим Галкин в своем "Инстаграм".
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