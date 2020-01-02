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Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин подробно рассказал о семейной жизни с Аллой Пугачевой. Так, юморист поведал, как как шесть лет назад они с супругой решили стать родителями.
прочитано 16557 раз

Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге. "Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – рассказал он.

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Кроме того, по словам Галкина, перед свадьбой с Пугачевой он пообещал, что никогда ей не изменит. "Алла спросила: "Я могу с тобой спокойно стареть?“ Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной", – сказал телеведущий в ютуб-шоу "А поговорить?".

Напомним, ранее Максим Галкин показал очередной забавный момент из жизни своей семьи. Юморист снял видео, на котором его наследники, сын Гарри и дочь Лиза, устроили спонтанное выступление.

На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат, Гарри. "Предновогоднее настроение", – подписал ролик Максим Галкин в своем "Инстаграм".

2 января 2020, 10:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как же достал этот гомик Галкин со своей старухой и детками-кривляками!...
TOMOC
Ответить
Шепелев 2
Гость
Ответить
Гость
Придурок! Во первых, 17 лет назад в России еще не было технологии замораживания клеток, а во вторых, бабке Алке было уже глубоко за полтинник и никаких клеток у нее уже не было! А в третьих, народу не интересно, чьи сперматозоиды и клетки Вы использовали! Бедные детки! Когда вырастут и узнают правду, что папка-гей, а мамка-это пробабабушка!
ну якобы в израиле пугачева делала эту процедуру, еще в бытность отношений с челобановым.
Гость
Ответить
Придурок! Во первых, 17 лет назад в России еще не было технологии замораживания клеток, а во вторых, бабке Алке было уже глубоко за полтинник и никаких клеток у нее уже не было! А в третьих, народу не интересно, чьи сперматозоиды и клетки Вы использовали! Бедные детки! Когда вырастут и узнают правду, что папка-гей, а мамка-это пробабабушка!
Концерт Пугачёвой и Галкина
Ответить
Конечно Галкин никогда не изменял Пугачёвой. Разве он мог страрухе - ходячей мумии изменить, которая старше его всего-то на 27 лет.
Гость
Ответить
Журналёхи <цензура> пишите внимательнее!! Вы написали как будто Галкин изменял Пугачёвой
1

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