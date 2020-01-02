Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин подробно рассказал о семейной жизни с Аллой Пугачевой. Так, юморист поведал, как как шесть лет назад они с супругой решили стать родителями.



Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге. "Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – рассказал он.

Кроме того, по словам Галкина, перед свадьбой с Пугачевой он пообещал, что никогда ей не изменит. "Алла спросила: "Я могу с тобой спокойно стареть?“ Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной", – сказал телеведущий в ютуб-шоу "А поговорить?".

Напомним, ранее Максим Галкин показал очередной забавный момент из жизни своей семьи. Юморист снял видео, на котором его наследники, сын Гарри и дочь Лиза, устроили спонтанное выступление.

На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат, Гарри. "Предновогоднее настроение", – подписал ролик Максим Галкин в своем "Инстаграм".

