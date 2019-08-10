Гоша Куценко спас незнакомца на улице

Известный актер Гоша Куценко помог незнакомцу. Артист спас мужчину, если не от смерти, так от серьезной болезни.

Инцидент произошел в Выборге, куда знаменитость приехала для участия в 27-м российском кинофестивале "Окно в Европу". Гоша Куценко весь день отдыхал в номере, а вечером отправился с коллегами в кинотеатр, чтобы представить свою новую картину.

На улице в свете фонаря артисты заметили мужчину, который лежал на земле. Гоша Куценко очень торопился, однако тревога за незнакомца не позволила ему пройти мимо. Артист подошел и начал тормошить несчастного, чтобы понять, что с ним произошло.

Мужчина был пьян. Гоша Куценко поднял его на ноги, после чего тот побрел домой. Отметим, что поступок артиста, возможно, спас перебравшего с алкоголем от серьезных проблем со здоровьем, ведь ночью в Выборге температура всего 10 градусов тепла.

На этом приключения Гоши Куценко не закончились, уже после показа он той же компанией отправился в отель через парк. На часах было почти два часа ночи.

"На полпути мы остановились, увидев такой красивый киношный свет от фонарей и тень от забора. Тень падала на общественный туалет, на котором нарисован фаллический символ. Мы, конечно, стали фотографировать, но тут вдруг в ночной тишине раздался женский возглас: "Вот почему вы здесь фотографируетесь, у нас такой город красивый, столько памятников!" На свет вышла женщина, мы слегка испугались и даже опешили от неожиданного замечания", – цитирует Гошу Куценко 7 Дней.ru.