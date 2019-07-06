Россияне в восторге от "почерневшей" Порошиной
В микроблоге знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре Мария Порошина в вечернем платье и жемчугах держит бокал вина. Завершает роскошный образ черный парик.
"Как вам образ? Узнали?" – поинтересовалась Порошина у подписчиков.
Народ пришел в восторг от нового облика Марии. Многие отметили, что черный цвет очень идет артистке. Знаменитость осыпали комплиментами.
"Очень похожа на Элизабет Тейлор в молодости . Очень красивая и очень талантливая актриса . И в жизни думаю очень приятная женщина. Очень вас уважаю .💐💐💐❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Супер,вам любой цвет волос идет.🌷", "Супер. С темным цветом волос более яркая. Красота невообразимая. Люблю фильмы с вашим участием", "Удивительно.Чем больше детей тем она прекрасней.Шикарная женщина.Браво!" – писали восторженные интернет-обыватели.
Напомним, не так давно Мария Порошина вышла на работу вскоре после рождения своего пятого ребенка – сына Андрея. Мальчик появился на свет зимой. Кто является его отцом – неизвестно. Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Летом 2018 года Мария Порошина оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отец ее пятого ребенка не он.
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