Странное поведение Успенской с Киркоровым вызвало вопросы
Сегодня хайпуют даже настоящие ветераны эстрады. Взять, например, Филиппа Киркорова, который снимает в клипах пенсионерок в купальниках и провоцирует слухи о романе с Ольгой Бузовой. Правда, стоит отметить, что подобные приемы в общем и целом поп-королю пошли на пользу: помимо преданных поклонников, Киркорову удается привлечь и новую, молодую аудиторию, которая в большинстве своем обитает в интернете.
Похоже, пример Филиппа Бедросовича оказался заразителен, и вслед за ним хайп поглотил даже столь статусную артистку как Любовь Успенская. Императрица шансона несколько раз шокировала общественность. Сначала 65-летняя звезда приняла участие в интернет-шоу Насти Ивлеевой, в котором откровенно порассуждала о размерах мужского достоинства. Затем Успенская объявила, что готова сделать ЭКО и уже ищет донора. Конечно, если руководствоваться правилом, что цель оправдывает средства, то артистке можно только поаплодировать. После таких откровений певица снова появилась на первых полосах газет и в центре обсуждения СМИ. Казалось бы – и новых альбомов выпускать не нужно, и тратить силы на запись песен вовсе не обязательно.
В эпоху интернета можно просто хорошенько хайпануть и продолжать оставаться на пике внимания без особых усилий. Но разве этого ждут от любимых артистов преданные поклонники? Ведь ту же Любу Успенскую народ полюбил вовсе не за интимные откровения, а за проникновенное исполнение хитов "К единственному, нежному", "Кабриолет" и других. Вот только подобных шлягеров в репертуаре исполнительницы не появляется уже много лет. Хочется верить, что вскоре мы услышим от звезды не очередные провокационные заявления, а новые композиции. Все-таки пиар пиару рознь и всегда стоит задуматься, что стоит за подобными инсинуациями –хайп или позор?
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