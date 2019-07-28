Мерзликин убит ужасной трагедией

В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеров пост. Убитый горем Андрей Мерзликин рассказывает о случившемся с молодой актрисой, которая играла дочь его героя в фильме "Брестская крепость".
"Вероника Никонова умерла (утонула) на Аляске, куда с мужем отправилась в свадебное путешествие, что делает эту трагедию еще более ужасной. Когда уходят коллеги, тяжело принимать это, когда покидают этот мир юные, молодые и только начинающие свой жизненный, творческий путь, это вдвойне тяжело и прискорбно. Сил родным и близким. Мои соболезнования..." – отметил Андрей Мерзликин.
Добавим, Вероника Никонова родилась в Минске 19 декабря 1994 года. Девушка окончила театральную школу на родине и несколько лет назад уехала в Нью-Йорк – учиться в академии киноискусства.
О смерти гражданки Беларуси сообщила аляскинская газета Fairbanks Daily News-Miner. По данным издания артистка скончалась, пытаясь вплавь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американской картины "В диких условиях". После выхода картины заброшенный автобус стал Меккой для туристов.
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