Марию Порошину заподозрили в возвращении к Бойко

На снимке актриса стоит, прижавшись к своему коллеге и близкому другу Ярославу Бойко. Тот, в свою очередь, нежно придерживает артистку за талию. "С бесконечно талантливым Ярославом Бойко", – подписала фотографию Мария.
В комментариях тут же посыпались различные теории о статусе отношений между звездами кино. "Красивая пара, вы подходите друг другу", "А зачем все время выкладывать его у себя на странице? Как на это смотрит его жена?", "Выкладывая фото с Бойко, вы себя унижаете! Ну, родили вы от него, а он не хочет этого признавать. Будут еще достойные мужчины в вашей жизни!", – высказывались фолловеры.
Также многие не согласились с заявлением Порошиной о профессиональных данных Ярослава. "Красивый, но как артист бездарный. Всегда одинаковое выражение лица, одна походочка. Трудно представить себе его элементарно смеющимся", – отметила пользователь Сети.
"А в чем его талант? Играет плохо, эмоций на лице вообще не бывает! Только что красивый, но это со временем уйдет. Ничего в нем нет", – заявила критик.
Напомним, Мария до сих пор скрывает, кто является отцом ее недавно родившегося сына. Ходили слухи, что это малыш от некоего испанского бизнесмена. Только доказательств никаких нет, поэтому эта версия остается лишь теорией.
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