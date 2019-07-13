Полгода после родов: Порошина блистала в купальнике на детском празднике
На днях знаменитость появилась на Всероссийском фестивале визуальных искусств в детском лагере "Орленок". Мария Порошина привезла на Черное море трех дочерей и младшего сына.
Звезда пользовалась повышенным вниманием окружающих. Ведь только полгода назад она стала мамой в пятый раз. Присутствующие на фестивале гости отметили, что Порошина находится в отличной форме. Знаменитость блистала в роскошных платьях с глубоким декольте на вечеринках и в купальниках на пляже.
Отметим, что Мария Порошина, как и другие звезды, купалась и отдыхала не так много. Главная задача знаменитостей на фестивале в "Орленке" - это общение с детьми. Артисты проводили мастер-классы и творческие встречи, устраивали концерты для ребят. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
Напомним, не так давно Мария Порошина вышла на работу вскоре после рождения пятого ребенка – сына Андрея. Мальчик появился на свет в январе 2019. Кто является его отцом – неизвестно. Летом 2018 года Мария Порошина оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отец ее пятого ребенка не он.
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