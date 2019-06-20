Автомобиль сына Юрия Башмета попал в аварию на Рублевке

Сын известного альтиста Юрия Башмета рассказал о том, что неизвестные устроили аварию, врезавшись в его Hyundai Genesis G80, припаркованный возле многоквартирного дома в поселке Горки-10. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам Александра Башмета, в момент аварии его не было в автомобиле – он обнаружил повреждения позже. Неизвестные с места ДТП скрылись. Владелец машины написал заявление в полицию, хотя и отметил, что страховка должна покрыть ущерб.
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