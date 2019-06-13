Звезда сериала "Секс в большом городе" умерла в возрасте 94 лет

Американская актриса Сильвия Майлз ушла из жизни на 95-м году. Знаменитость скончалась по дороге в нью-йоркскую больницу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежное издание TMZ. Точная причина смерти пока не раскрывается.
Сильвия Майлз знакома зрителям по ролям в сериалах "Секс в большом городе", "Жизнь на Марсе" и фильмах "Полуночный ковбой", "Прощай, моя красавица". Звезда была дважды номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана".
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