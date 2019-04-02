"От кого и какой ребенок": многодетную Порошину разнесли в пух и прах

Известный блогер Лена Миро уверена, что все сомневающиеся в своем отцовстве мужчины должны настаивать на проведении теста-ДНК прямо в роддоме. В пример обозреватель привела скандал, который разгорелся вокруг актрисы Марии Порошиной и ее пятерых детей.

Лена Миро иронично заметила, что, скорее всего, сама артистка тоже не знает от кого у нее отпрыски. По мнению обозревателя, подозрения Ильи Древнова вполне оправданы и "ядерная секс-бомба" Мария Порошина получила повестку в суд, скорее всего, за дело. Ведь разводился он с женщиной, которая была беременна от некого иностранца.

"Я не уверена, что сама рожающая 45-летняя бабушка помнит, от кого и какой ребенок. Ни в коем случае не обвиняю бабу Машу, я сама бы запуталась, рожая пятерых детей от трех мужиков! Может, был еще кто-то? Бабушка старенькая, она может не помнить", – разнесла Лена Миро Марию Порошину.

Блогер уверен, что если уж муж известной актрисы опомнился и засомневался в своем отцовстве, то обычным мужчинам сам Бог велел призадуматься. Всем тем, кто недостаточно уверен в своей второй половинке, необходимо престать гадать и пройти генетическое исследование.

Напомним, сегодня, 1 апреля, стало известно, что актер Илья Древнов подал в суд на бывшую жену актрису Марию Порошину. Исковое заявление было передано на рассмотрение еще в середине марта. В нем он собирается оспаривать свое отцовство.

Заявление Древнову вернули – он не указал каких именно детей он считает неродными. Артисту и его адвокату дали 15 дней на исправление ошибки. Отметим, что в браке с Ильей Мария родила трех дочерей.

Ранее в интервью Мария Порошина признавалась, что эти отношения нельзя было назвать идеальными. Спустя время, в середине 2018 года, она все же развелась с артистом. Интересно, что на момент расторжения брака Мария была беременна, по ее словам, от другого мужчины, который живет за границей.