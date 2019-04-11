Киркоров рассекретил свои доходы на "Евровидении"
Филипп Киркоров участвует в этом смотре европейской музыки с 1995 года, когда появился там в качестве певца с композицией "Колыбельная для вулкана" и занял 17-е место. Однако решил не отступать. И с тех пор ездит туда то как комментатор, то как продюсер, то как автор песни.
Он работал с участниками из Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Ему уже даже придумали прозвище "Мистер Евровидение". Сам же поп-король уверяет, что его цель – привести своего участника к победе.
"Филипп Бедросович, а сколько вам платят за "Еровидение", где вы и продюсер, и автор песни" – спросил поп-короля корреспондент "Дни.ру".
"Я – волонтер этого конкурса, работаю бесплатно, – шокировал ответом певец. – Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет. Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь своего. Если в этом году Сергей Лазарев победит, то, наверное, я буду считать свою миссию выполненной и перестану участвовать к "Евросонге".
Певец добавил, что деньги никогда не были для него определяющим – он делает только то, что ему нравится. Просто имеет такой статус и положение, что вполне может заниматься чем-то для души и по велению сердца. В общем-то у него это хорошо получается.
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