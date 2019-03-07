Порошина расцвела после рождения сына

Мария Порошина родила долгожданного сына почти два месяца назад. Популярная актриса буквально светится от счастья. А теперь ее радость удвоилась, ведь она вышла на работу и готовится к гастролям.

11 марта исполнится два месяца единственному сыну Марии Порошиной. Родив пятого ребенка, актриса расцвела. Послеродовой период, убеждены фанаты, никак не сказался на артистке. Она свежа, улыбчива, в глазах – сияние. В близком кругу утверждают, что Мария счастлива.

А теперь ее радость удвоилась – популярная актриса вышла на работу. Речь идет о гастролях. 8 марта Мария Порошина с Ярославом Бойко едут в Рязань. Почти все билеты на спектакль "Неоконченный роман" проданы.

Дальше – больше. В ближайшие недели Порошина играет на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Саратова, Волгограда, Калининграда. Гонорары за один спектакль варьируются в зависимости от зала и достигают 500 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Говорят, Мария так много работает, потому что является единственным кормильцем в семье. Кроме сына, у нее есть четыре дочери: 23-летняя Полина (от актера Гоши Куценко), которая живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским, а также 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Их звезда родила актеру Илье Древнову.

Мария Порошина оформила развод в 2018 году после 17 лет брака. Ходили слухи о том, что она несколько раз расходилась и сходилась с мужем, но все же приняла решение о разводе, узнав, что ждет ребенка. Говорят, Древнов был против большого количества детей в семье, с чем Порошина смириться не могла, потому что мечтала минимум о троих. К тому же якобы супруг дебоширил – успокаивать его приезжали мать Порошиной и даже Куценко.

От кого родила сына Мария Порошина, никто не знает. Актриса заинтриговала общественность, сообщив, что ее возлюбленным является иностранец, бывающий в России наездами. В близком кругу говорят, что это отговорка.