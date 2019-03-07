Порошина расцвела после рождения сына
11 марта исполнится два месяца единственному сыну Марии Порошиной. Родив пятого ребенка, актриса расцвела. Послеродовой период, убеждены фанаты, никак не сказался на артистке. Она свежа, улыбчива, в глазах – сияние. В близком кругу утверждают, что Мария счастлива.
А теперь ее радость удвоилась – популярная актриса вышла на работу. Речь идет о гастролях. 8 марта Мария Порошина с Ярославом Бойко едут в Рязань. Почти все билеты на спектакль "Неоконченный роман" проданы.
Дальше – больше. В ближайшие недели Порошина играет на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Саратова, Волгограда, Калининграда. Гонорары за один спектакль варьируются в зависимости от зала и достигают 500 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Говорят, Мария так много работает, потому что является единственным кормильцем в семье. Кроме сына, у нее есть четыре дочери: 23-летняя Полина (от актера Гоши Куценко), которая живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским, а также 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Их звезда родила актеру Илье Древнову.
Мария Порошина оформила развод в 2018 году после 17 лет брака. Ходили слухи о том, что она несколько раз расходилась и сходилась с мужем, но все же приняла решение о разводе, узнав, что ждет ребенка. Говорят, Древнов был против большого количества детей в семье, с чем Порошина смириться не могла, потому что мечтала минимум о троих. К тому же якобы супруг дебоширил – успокаивать его приезжали мать Порошиной и даже Куценко.
От кого родила сына Мария Порошина, никто не знает. Актриса заинтриговала общественность, сообщив, что ее возлюбленным является иностранец, бывающий в России наездами. В близком кругу говорят, что это отговорка.
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