Беременная пятым ребенком Порошина всех обманула
Пятая беременность Марии Порошиной окутана флером тайны и догадок. О том, что артистка ждет пятого ребенка, стало известно летом. Практически сразу после того, как в СМИ утекла информация о разводе актрисы с артистом Ильей Древновым. Эти данные стали настоящей сенсацией, ведь пара состояла в браке 17 лет, и со стороны казалось, что в семье царит полная гармония.
Однако в близком кругу говорят, что отношения Порошиной и Древнова были крайне нестабильными. Якобы артист, который в полной мере не реализовал свои творческие амбиции, частенько устраивал дома скандалы, и Мария его выгоняла. О том, что в семье актрисы есть проблемы, откровенно рассказала ее мать, заслуженная артистка Наталья Красноярская. "Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и не только я, и Гоша Куценко приезжал, и мы как-то наводили порядок в доме. Гоша – настоящий мужчина, ответственный за всех", – отметила в недавнем интервью мать Порошиной.
Говорят, Древнов был против большой семьи, а также якобы ему "ничего не было нужно". "Обеспечивала семью Маша, она всем руководила. Купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом", – сообщила знакомая артистки.
После того как стало известно о разводе Порошиной и ее новой беременности, репортеры с ног сбились, чтобы узнать, кто отец ребенка. Появилась информация, будто Мария ждет малыша от давнего друга и партнера Ярослава Бойко, однако актриса опровергла эти данные. Порошина сообщила в соцсетях, что отец ее ребенка живет за границей.
Вот только не все поверили ее словам. "Маша избегает разговоров от отце ребенка. Конечно, это не Ярослав Бойко и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши", – рассказал сайту "Комсомольская правда" компетентный источник.
Якобы идею с иностранцем подкинул Порошиной ее бывший муж Гоша Куценко. Мол, если сказать прессе, что отец ее пятого ребенка живет вне России, никому не захочется его искать. Эту версию поддержала и мать Марии. "Знаю, что он испанец, но незнакома с ним. Это ее дело", – неопределенно ответила Красноярская на вопросы репортеров.
Журналисты выяснили, что Мария Порошина сама оплатила роддом. Согласно информации того же издания, актриса намерена родить в элитном госпитале, популярном среди отечественных знаменитостей. Выяснили даже цену – роды класса люкс там стоят в среднем 780 тысяч рублей.
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