Подопечная Константина Меладзе об их отношениях

Речь идет о 31-летней участнице группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. Тем не менее, артистка опровергает информацию о существовании любовных отношений с мужем Брежневой.
По словам солистки, у нее есть любимый мужчина, с которым она счастлива – и это точно не Константин. К композитору она относится, скорее, как к отцу. Ведь она выступает под его началом.
"Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь – умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения", – поделилась Эрике.
Тем не менее, раскрывать личность своего избранника Герцег не торопится. Она придерживается мнения о том, что счастье любит тишину.
"Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома!" – заявила певица.
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