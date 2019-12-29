Прикованная к инвалидной коляске Волчек встала перед смертью

Впервые Галину Борисовну в инвалидной коляске заметили в 2017-ом году в Кремле на церемонии награждения званием "Герой труда". Тогда многие предположили, что Волчек "парализована". Но ее близкие рассказали, что случилось на самом деле.
Худрук "Современника", как оказалось, перемещалась в инвалидном кресле из-за серьезных проблемы со спиной – еще в 2014 году ей диагностировали межпозвонковую грыжу. Ослабленные грыжей диски в этом случае плохо фиксируют позвонки тела по физиологической оси, увеличивая нагрузку на мышцы и причиняя нестерпимую боль. А если учесть вес тела и постоянное физическое напряжение...
Долгое время Волчек боролась со своим состоянием, затем решила поберечь себя, пересев в инвалидное кресло. Врачи предлагали ей сделать операцию на позвоночнике, но без гарантий того, что боли пройдут. Актриса отказалась, поскольку ее больное сердце могло не выдержать наркоза.
В начале июня, когда Галина Волчек вдруг стала тяжело дышать, задыхаться, попала в больницу. Но уже в августе хвасталась подруге: "Видела мои ножки? Как в молодости стали, никаких отеков больше".
А 19 декабря Галина Борисовна, праздновала в театре 86-й день рождения. "Сейчас я постараюсь в первый раз... встать... перед вами", – сказала она молодой труппе театра. И, действительно, медленно, но уверенно под крики "браво" встала с инвалидного кресла. Через неделю ее сердце перестанет биться...
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