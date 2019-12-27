Волчек перед смертью успела рассказать о сокровенной мечте

Галина Волчек любила повторять: "У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение". Первым ее супругом был легендарный актер Евгений Евстигнеев, от отношений с которым в 1961 году родился сын Денис. "У меня родился сын, ему только 17 дней, и тут Ефремов мне говорит: "В Доме литераторов у нас будет творческий вечер. Некому его вести". И смотрит на меня выразительно. Я сказала: "Я приду". И не могла ответить иначе, боюсь, если бы даже сыну было не 17 дней, а семь. И так было всегда. Все было и остается подчинено театру. Да, так я устроена. Так, наверное, Богу было угодно", – признавалась актриса в одном из последних интервью "Известиям".
С первой женой Дениса Галина Борисовна была дружна всю жизнь. Татьяна Цыплакова и Денис Евстигнеев прожили вместе семь лет, у них не было детей, когда случился развод. Татьяна всегда доверяла свекрови и считала ее своей второй мамой. После развода с Евстигнеевым Таня вышла замуж и родила сына, Галина Борисовна считала мальчика своим внуком. Она следила за его жизнью, давала мудрые советы и участвовала в судьбе парня.
А единственный сын Галины Волчек, тем временем, обрел свое счастье с приемной дочерью Зиновия Гердта Екатериной. Он вырастил сына Кати Ореста, а теперь является дедом двух внучек – Татьяны и Марии, которых ему подарил пасынок.
Родных внуков Галине Борисовне бог не дал. Незадолго до ухода Волчек журналисты у нее спросили: "Если бы вы могли изменить только одну вещь в своей жизни, что бы это было?" "Я бы мечтала иметь внуков…" – горько вздохнула тогда знаменитость.
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