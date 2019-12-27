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Волчек перед смертью успела рассказать о сокровенной мечте

Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Галина Волчек всегда говорила, что у нее в жизни есть только сын и театр. И многие этой страсти не могли ей простить. Но хотела бы она что-то изменить? Об этом худрук "Современника" рассказала незадолго до смерти. 
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Галина Волчек любила повторять: "У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение". Первым ее супругом был легендарный актер Евгений Евстигнеев, от отношений с которым в 1961 году родился сын Денис. "У меня родился сын, ему только 17 дней, и тут Ефремов мне говорит: "В Доме литераторов у нас будет творческий вечер. Некому его вести". И смотрит на меня выразительно. Я сказала: "Я приду". И не могла ответить иначе, боюсь, если бы даже сыну было не 17 дней, а семь. И так было всегда. Все было и остается подчинено театру. Да, так я устроена. Так, наверное, Богу было угодно", – признавалась актриса в одном из последних интервью "Известиям".

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Сюжеты Умерла Галина Волчек

С первой женой Дениса Галина Борисовна была дружна всю жизнь. Татьяна Цыплакова и Денис Евстигнеев прожили вместе семь лет, у них не было детей, когда случился развод. Татьяна всегда доверяла свекрови и считала ее своей второй мамой. После развода с Евстигнеевым Таня вышла замуж и родила сына, Галина Борисовна считала мальчика своим внуком. Она следила за его жизнью, давала мудрые советы и участвовала в судьбе парня. 

А единственный сын Галины Волчек, тем временем, обрел свое счастье с приемной дочерью Зиновия Гердта Екатериной. Он вырастил сына Кати Ореста, а теперь является дедом двух внучек – Татьяны и Марии, которых ему подарил пасынок. 

Родных внуков Галине Борисовне бог не дал. Незадолго до ухода Волчек журналисты у нее спросили: "Если бы вы могли изменить только одну вещь в своей жизни, что бы это было?" "Я бы мечтала иметь внуков…" – горько вздохнула тогда знаменитость.

Автор: 27 декабря 2019, 08:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как каналы на ютубе,так же и театры с новыми людьми будут!
Гость
Ответить
От старости и умерла!Пустите новую кровь в театры ,всё уже замусоленно ,одни и эт рожи,любите вы театр ,ага поверю я вам ,если вечер вести не кому ,всех выгнали сожрали.Много читала ,как актрис выдавливали,там очень большой гадюшник ваш театр.Это как наш магазин,выгнали всех клиентов покупателей,и ноют,что нет торговли(типо не такие ,и денег у них нет )Вот тоже самое!
Гость
Ответить
<цензура> он нужен этот театр ? Главное продолжить свой род ,воспитать достойных людей.
Гость
Ответить
Вечная память!... Совсем не хочется видеть на месте руководителя театра Гармаша... Неприятный и неискренний (при всех его заслугах). Такое впечатление, что он уже давно сам себя "назначил"...
1

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