"Просто загляденье": Пугачева расцвела рядом с карапузами

Алла Пугачева много времени уделяет детям от Максима Галкина – шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри. Королева поп-сцены старается окружить малышей теплом, любовью и многому их научить.
Примадонна, например, отлично готовит. Она даже своей кухарке дает мастер-классы. Наследники помогают Алле Борисовне в приготовлении пищи. Несмотря на юный возраст, Лиза и Гарри способны самостоятельно сделать простое блюдо.
Проводит время исполнительница не только на кухне. Знаменитость прививает детям любовь к музыке. Примадонна часто приводит чад к роялю и начинает разучивать с ними песенки.
Рядом с крохами Алла Пугачева расцветает. По крайней мере, так считают ее поклонники. В фанатском инстаграм-аккаунте, посвященном Лизе Галкиной, опубликовали коллаж из архивных фото Примадонны. В левой части кадра артистка держит на руках еще совсем маленькую Лизу, в правой – карапуза Гарри.
На снимок обратили внимание поклонники Аллы Пугачевой. Фанаты не перестают обсуждать увиденное, сообщает Пятый канал.
"Галчата-Пугачата😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как они похожи на аллочку💐", "Лизуха мамина. Гаря папин пусть ростут на радость❤️❤️🙏🏻🙏🏻", "Просто загляденье. Какие хорошенькие. И Аллочка красавица!", "Алла здесь очень красивая!", "Солнышки, вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!", "Какие же вы молодцы, что наплевали на все условности и пересуды и получили этих прекрасных два подарка", – пишут поклонники Аллы Пугачевой.
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