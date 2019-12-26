"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек

Свою скорбь муж Аллы Пугачевой высказал в "Инстаграм". По его словам, вместе с Галиной Волчек ушла неотъемлемая часть театра, нашей страны и его семьи.
"Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов", – написал телеведущий в своем микроблоге. Пользователи соцсети живо отреагировали на публикацию Максима Галкина.
Многие комментарии россиян оказались лаконичными. Большинство не сразу поверили в печальное известие. "Шок", "Ужасно", "Как жаль", "Скорбим", "Уходит эпоха", "Вечная память великой женщине", – выразили свои эмоции в связи со смертью Галины Волчек.
Как писали "Дни.ру", по предварительной информации, звезда театра и кино скончалась от отека головного мозга и отека легких. Еще утром у Галины Волчек начали отказывать внутренние органы. Актрисе было 86 лет.
Галина Волчек запомнится россиянам как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино.
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