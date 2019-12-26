Умерла Галина Волчек

Сообщения о том, что Галина Волчек страдает от серьезных проблем со здоровьем, появились еще в 2014 году. Тогда она попала в реанимационное отделение одной из московских клиник с атриовентрикулярной блокадой сердца, из-за которой ее сердцебиение было сильно нарушено. Однако тогда Народную артистку СССР спасли врачи.
19 декабря худрук "Современника" отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку женщина не могла самостоятельно дышать.
Галина Волчек умерла в больнице 26 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителей театра. Россиянам она запомнится как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино. Она сыграла в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966) и "Осенний марафон" (1979).
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