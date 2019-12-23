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Шоу-бизнес

Отказавшейся от "голубых огоньков" Алле Пугачевой нашли замену

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевой на "Ютуб". Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участия в аналогичных передачах на ТВ.
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"Отгремели "фанфары" по поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила завязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, она все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару будет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил в беседе с "Дни.ру" эксперт. Он вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Нужно было сниматься вместе с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса. Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – уверен эксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы. "А что до голоса, так Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", - резюмировал Манукян.

Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. "То Алла Пугачеваобидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – порассуждал Манукян.

Автор: 23 декабря 2019, 21:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надо умнее быть Манукяну Вспоминать про прост.. и её вытягивать Это показатель его взаимоотношений с прост.. Бузовой Слаб мужик иметь деньги за счет прост.. это дно для мужика
Гость
Ответить
Тварь Манукян хочет этой статьей показать, что он ничего не боится А ЗРЯ ,ТЫ ТАКАЯ ТВАРЬ,ЧТО ТЕПЕРЬ ТЕБЯ УНИЗЯТ И ГЛАВНОЕ НЕ НАДО БЫЛО СОВАТЬСЯ С БУЗОВОЙ, ЕЁ НЕНАВИДЯТ И ТЫ ,КОТОРЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГАМИ ,КАК ПРОСТ.. ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ ТВАРЬ
Гость
Ответить
Раньше были сомнения ,что тварь из Госдумы Манукян проталкивает бездарную Бузову ТЕПЕРЬ СОМНЕНИЙ НЕТ Дает зеленую дорогу бездарности Бузовой Зачем он все события переплетает и упоминает Бузову? Пасут её армяни потому что у арт директора есть поддержка из Госдумы Манукян,,а откуда и почему так быстро появилась эта тварь не понятно Как возможно из простого и не очень умного юриста сделать такой огромный шаг в депутаты ТУТ же потянулись <цензура> армяни и конечно тот самый Арчер,который пасет Бузову
Гостья
Ответить
Кто такая эта Манукян? Кто его шпарит? Что армянская гиена- педдочка, это и на лбу написано! Ведь кто- то притащил из спального района Ростова на Дону в Думу? Не просто так же? Такая онО умная- некуда деться!
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