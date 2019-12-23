Отказавшейся от "голубых огоньков" Алле Пугачевой нашли замену

"Отгремели "фанфары" по поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила завязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, она все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару будет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил в беседе с "Дни.ру" эксперт. Он вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.
"Нужно было сниматься вместе с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса. Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – уверен эксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы. "А что до голоса, так Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", - резюмировал Манукян.
Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. "То Алла Пугачеваобидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – порассуждал Манукян.
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