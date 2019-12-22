"Это все маскарад": молодящуюся Аллу Пугачеву раскусили

По словам эксперта, "Голубые огоньки", особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним Олимпийским играм. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", - порассуждал собеседник "Дни.ру".
Манукян сравнил шоу-бизнес со спортом – "с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом". При этом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми возможностями.
"Кстати, надо сказать, что я доволен тем фактом, что придал этому "олимпийскому движению" ускорения три года назад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже в топ статусе, как, к примеру, Александр Панайотов", – заявил эксперт. По его мнению, певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. "Это счастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул", – убежден Манукян.
Он отметил, что за годы уже привык к светской тусовке и со многими познакомился. "Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и иллюзий", – раскусил звезд, и в частности, Аллу Пугачеву, эксперт.
"Это все маскарад, спектакль, в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь. Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых они подогревают интерес к себе", – заключил Манукян. Отметим, что Алла Пугачева действительно в последнее время стала большее внимание уделять соцсети. Она частенько публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри, также как и ее супруг Максим Галкин.
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