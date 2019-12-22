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Шоу-бизнес

"Это все маскарад": молодящуюся Аллу Пугачеву раскусили

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой от участия в новогодних передачах на ТВ. Он уверен, что это спланированный ход.

Продолжение: "Замечательная бабушка": Пугачева подарила домработнице сумку за целое состояние
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По словам эксперта, "Голубые огоньки", особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним Олимпийским играм. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", - порассуждал собеседник "Дни.ру".

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София Ротару певица, актриса

Манукян сравнил шоу-бизнес со спортом – "с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом". При этом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми возможностями.

"Кстати, надо сказать, что я доволен тем фактом, что придал этому "олимпийскому движению" ускорения три года назад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже в топ статусе, как, к примеру, Александр Панайотов", – заявил эксперт. По его мнению, певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. "Это счастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул", – убежден Манукян.

Он отметил, что за годы уже привык к светской тусовке и со многими познакомился. "Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и иллюзий", – раскусил звезд, и в частности, Аллу Пугачеву, эксперт.

"Это все маскарад, спектакль, в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь. Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых они подогревают интерес к себе", – заключил Манукян. Отметим, что Алла Пугачева действительно в последнее время стала большее внимание уделять соцсети. Она частенько публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри, также как и ее супруг Максим Галкин.

Автор: 22 декабря 2019, 17:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ара написал, да. Ударений можишь ставит на лубом месте в гласних буквах, вах, вах.
Ну как же она старая метёлка надоела!
Ответить
Гость
Эта старая кляча или швабра не уйдёт НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА!.

Она сейчас уже выглядит как мумия. Здоровье хреновое, вся пропитая и прокуренная.
Завещание уже написала своему 5-MY по счёту относительно молодому гею Галкину.
Он уже договорился с институтом, поддерживающим в надлежащем состоянии мумию Ленина в Мавзолее. Специалисты этого института бальзымируют А.Б. Пугачёву после смерти по методике бальзамирования Ленина, сделают из неё мумию. Только в отличие от мумии Ленина, лежащего уже почти 100 лет в стеклянном гробу, мумия Пугачёвой будет использоваться на корпоративах, концертах, стадионах, где артисты кукольники - специалисты по марионеткам будут дёркать мумию Пугачёвой за привязанные к её мёртвому телу капроновые верёвочки, изображая определённые нужные движения в такт мелодии, создавая иллюзию живой Пугачёвой, а за кулисами М. Галкин будет её голосом исполнять её песни.

Она как Ленин.
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!
Пугачёва жила! Пугачёва жива! Пугачёва будет жить!
ПРАВИЛЬНО НАПИСАНО!
Гость
Ответить
Гость
Да эта ку ку уже где то писала про Ленина Она повторяется и ей кажется,что пишет смешно Но дурь прет Хорошо было бы ,если она была только дебильной,но она опасна для общества
А эта куку, что хочет таким идиотским комментарием Бузову прост.. показать выше и интереснее Пугачевой? Но это точно в психушку и на замок ,пока не придет в себя
Точно
Ответить
Гость
Эта старая кляча или швабра не уйдёт НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА!.

Она сейчас уже выглядит как мумия. Здоровье хреновое, вся пропитая и прокуренная.
Завещание уже написала своему 5-MY по счёту относительно молодому гею Галкину.
Он уже договорился с институтом, поддерживающим в надлежащем состоянии мумию Ленина в Мавзолее. Специалисты этого института бальзымируют А.Б. Пугачёву после смерти по методике бальзамирования Ленина, сделают из неё мумию. Только в отличие от мумии Ленина, лежащего уже почти 100 лет в стеклянном гробу, мумия Пугачёвой будет использоваться на корпоративах, концертах, стадионах, где артисты кукольники - специалисты по марионеткам будут дёркать мумию Пугачёвой за привязанные к её мёртвому телу капроновые верёвочки, изображая определённые нужные движения в такт мелодии, создавая иллюзию живой Пугачёвой, а за кулисами М. Галкин будет её голосом исполнять её песни.

Она как Ленин.
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!
Пугачёва жила! Пугачёва жива! Пугачёва будет жить!
Поддерживаю!!!
Гость
Ответить
Гость
А что хотела написать эта гадюка про Пугачеву,конечно устали от её песен,но смотрят фильм и ходят А эта, запор что ли у неё, что то пишет про Ленина и Пугачеву?Голову лечить скорее или больше думать головой,а не поддаваться эмоциям Вот так живешь с такими больными и не знаешь,что ходят совсем неадекватные люди
Да эта ку ку уже где то писала про Ленина Она повторяется и ей кажется,что пишет смешно Но дурь прет Хорошо было бы ,если она была только дебильной,но она опасна для общества
Гость
Ответить
А что хотела написать эта гадюка про Пугачеву,конечно устали от её песен,но смотрят фильм и ходят А эта, запор что ли у неё, что то пишет про Ленина и Пугачеву?Голову лечить скорее или больше думать головой,а не поддаваться эмоциям Вот так живешь с такими больными и не знаешь,что ходят совсем неадекватные люди
Гость
Ответить
Гость
Эта старая кляча или швабра не уйдёт НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА!.

Она сейчас уже выглядит как мумия. Здоровье хреновое, вся пропитая и прокуренная.
Завещание уже написала своему 5-MY по счёту относительно молодому гею Галкину.
Он уже договорился с институтом, поддерживающим в надлежащем состоянии мумию Ленина в Мавзолее. Специалисты этого института бальзымируют А.Б. Пугачёву после смерти по методике бальзамирования Ленина, сделают из неё мумию. Только в отличие от мумии Ленина, лежащего уже почти 100 лет в стеклянном гробу, мумия Пугачёвой будет использоваться на корпоративах, концертах, стадионах, где артисты кукольники - специалисты по марионеткам будут дёркать мумию Пугачёвой за привязанные к её мёртвому телу капроновые верёвочки, изображая определённые нужные движения в такт мелодии, создавая иллюзию живой Пугачёвой, а за кулисами М. Галкин будет её голосом исполнять её песни.

Она как Ленин.
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!
Пугачёва жила! Пугачёва жива! Пугачёва будет жить!
Тварь, дай Бог, вся твоя злость и ненависть вернутся сторицей тебе. Детей у тебя нет и не будет, потому что ты гей, само об этом с экрана говоришь. Фамилия твоя известна, <цензура> ты.
Гость
Ответить
ОНА сказала, что живет семьей, детьми... дети ее увидят ее в "этом самом концерте", а другого ей не нужно... вы не забывайте... = "чай не шешнадцать ей..."
Гость
Ответить
Ну и тварь написала, какую то чушь, пьяная или совсем тупая Хотела выглядеть остроумной,но все наоборот Скоро сама на тот свет уйдешь,когда желаешь другим смерть и так тупо и извращенно Какие люди живут убогие Надо такую мерзкую гадость написать , только навела на себя, чтобы самой быстрее оказаться в земле,а это будет СКОРО Обещают Таких тварей на земле не должно быть Я не заступаюсь, безумно за Пугачеву,но удивляюсь такими убогими ,которые ещё живут ,но её скоро не будет ТОЧНО
Гость
Ответить
Эта старая кляча или швабра не уйдёт НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА!.

Она сейчас уже выглядит как мумия. Здоровье хреновое, вся пропитая и прокуренная.
Завещание уже написала своему 5-MY по счёту относительно молодому гею Галкину.
Он уже договорился с институтом, поддерживающим в надлежащем состоянии мумию Ленина в Мавзолее. Специалисты этого института бальзымируют А.Б. Пугачёву после смерти по методике бальзамирования Ленина, сделают из неё мумию. Только в отличие от мумии Ленина, лежащего уже почти 100 лет в стеклянном гробу, мумия Пугачёвой будет использоваться на корпоративах, концертах, стадионах, где артисты кукольники - специалисты по марионеткам будут дёркать мумию Пугачёвой за привязанные к её мёртвому телу капроновые верёвочки, изображая определённые нужные движения в такт мелодии, создавая иллюзию живой Пугачёвой, а за кулисами М. Галкин будет её голосом исполнять её песни.

Она как Ленин.
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!
Пугачёва жила! Пугачёва жива! Пугачёва будет жить!
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