"Замечательная бабушка": Пугачева подарила домработнице сумку за целое состояние

В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ Надежда Романова рассказала, как устроен быт в доме Примадонны. Она выразила свою благодарность семье.

Романова в течение нескольких лет заботилась о детях певицы Кристины Орбакайте – дочери Аллы Пугачевой. Женщина отметила, что часто бывала в гостях и у самой звезды эстрады. По словам домработницы, между ними были теплые отношения.

Надежда утверждает, что сидела со знаменитыми на всю страну артистами за одним столом. Она подчеркнула, что Алла Пугачева – замечательная бабушка, которая очень любит своих детей и внуков. "Сказать, кого она больше любит, очень сложно", – добавила женщина.

Домработница также призналась, что Примадонна вручала ей дорогие подарки. Так, она получила от певицы дорогую сумку от Луи Виттон: этот предмет гардероба может стоить целое состояние. На российском рынке цена таких сумок составляет несколько десятков тысяч рублей.

"Она мне сумку Луи Виттон подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила", – сказала женщина.

