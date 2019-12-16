"Сисечки бы подкачать": оголившегося Галкина высмеяли за внешний вид

Телеведущий взбудоражил пользователей Сети горячим фото. Максим Галкин предстал с голым торсом.



Артист в разгар зимы опубликовал летний снимок в соцсети. "Расставляю новогодние эфиры", – подписал снимок Максим Галкин, поставив хештег #красавецмужчина.

Кадр вызвал бурную реакцию фолловеров. В комментариях пошла волна комплиментов и критики. Большинство иронично восприняло публикацию мужа Аллы Пугачевой. Многим показалось, что 43-летний Максим Галкин не в лучшей физической форме.

"А че живот на втянул?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Макс что с Вашим торсом?", "Эх сисечки бы подкачать и будет шикарно", "От скромности не умрешь", – высмеяли юмориста подписчики. На колкие комментарии тот ответил шутками.

На вопрос одной из поклонниц, почему он в штанах, мол, нужно было и их снять, артист отметил, что этот ход оставил на будущее. В одном из комментариев Максиму Галкину посоветовали "подсушиться", чтобы были видны "кубики".

Справедливости ради фанаты Максима Галкина восхитились его телом. "Красавец", "Какой жилистый", "Прям Аполлон", – высказались они.