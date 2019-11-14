"Еле стоит": Пугачева ужаснула своим видом на концерте в Минске

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сольник Аллы Пугачевой в Минске. По мнению эксперта, Примадонна выглядела жалко.

Сергей Соседов убежден: Алле Пугачевой больше не следует появляться на сцене. Музыкальный критик видел концерт Примадонны, который та дала в Минске в честь юбилея, и назвал его жалким зрелищем. "На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается. Не поет, а говорит песню. А мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок", – заявил Соседов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

И все же мероприятие прошло с аншлагом. Оценить выступление Примадонны ехали со всего мира. Билеты были в разы дешевле, чем в Москве. В столице Белоруссии удалось исключить из системы распространения перекупщиков.

"Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около двух тысяч российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 миллионов рублей) – гонорар Аллы Пугачевой", - рассказал генеральный директор компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов сайту "Комсомольская правда". Остальная выручка пошла организаторам.

В свою очередь те потратились на билеты для Примадонны и ее команды, а также на размещение балерины Анастасии Волочковой, которая приняла участие в номере Аллы Пугачевой на песню "Жизнь напоказ". Кстати, тратить деньги, чтобы разместить Примадонну, не пришлось. "На правах любимой певицы Лукашенко Алла Борисовна поселилась в одной из загородных резиденций Александра Григорьевича", – пояснил Морозов.

Он отметил, что на концерте Аллы Пугачевой Александра Лукашенко не было. "Был в заграничной командировке. Но пообещал в самое ближайшее время вручить Примадонне орден Дружбы народов на приеме в посольстве Белоруссии в Москве", – заявил специалист.