Эффектная Пугачева предстала на публике с другим мужчиной

В Москве состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского "Грех". Посмотреть фильм пришла и Алла Пугачева, причем рядом с ней оказался вовсе не ее молодой муж Максим Галкин, а совсем другой, не менее известный, мужчина.

прочитано 173 раза