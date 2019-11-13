Роскошная Пугачева променяла "Пятерочку" на магазин для богатых

Фото Аллы Пугачевой в магазине сети "Пятерочка" стал сенсацией несколько месяцев назад. На сей раз Примадонну сняли в бутике, и этот снимок произвел не меньшее впечатление.

В последнее время имя Аллы Пугачевой у всех на устах. В апреле Примадонна отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет. В честь юбилея артистка закатила сольный концерт в Кремле, первый за много лет молчания. Билеты буквально смели, и это притом, что цена на некоторые из них благодаря перекупщикам подскочила до нескольких сотен тысяч. Разразился скандал, и все равно у концерта Примадонны был аншлаг.

Свой успех Алла повторила в начале ноября в Минске. А недавно стало известно, что певица решила показать свой сольник в кинотеатрах, специально адаптировав его для больших экранов. По словам Примадонны, это сделано для того, чтобы на сей раз действительно все желающие смогли насладиться ее выступлением.

Примадонна ведет активную культурную жизнь. На днях Пугачева появилась на премьере фильма Андрея Кончаловского "Грех". Артистка высоко отозвалась о работе мэтра. А после просмотра ленты, вероятно, Алла в макияже и с прической отправилась на шопинг. В Сети появилось фото, на котором артистку сняли в одном из самых дорогих магазинов страны.

"Заходишь в ЦУМ, а там Алла Пугачева шопится", – значится в подписи на снимке, опубликованном в инстаграм-аккаунте, посвященном Примадонне. На фото артистка запечатлена в белом длинном пальто, что-то разъясняющей менеджеру бутика.

Отметим, что в прошлом году Сеть облетел кадр, на котором Аллу Пугачеву сфотографировали в "Пятерочке". Примадонна появилась в супермаркете в часы, когда там действовала скидка для пенсионеров. Видимо, Примадонна прознала, что на все напитки и продукты с 09:00 до 13:00 по предъявлению социальной карты москвича действует скидка 10%. Кроме того, по средам в этом магазине полагается скидка и за посещение с детьми. А Алла как раз была в компании сына Гарри. Возможно, мальчик оказался в тележке для продуктов неслучайно.