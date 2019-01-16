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"А где любимый?": ищут отца пятого ребенка Марии Порошиной

Мария Порошина. Фото: www.globallookpress.com
На днях Мария Порошина родила долгожданного сына. Все прошло хорошо, поэтому популярную актрису уже выписали из роддома. Встречали ее самые близкие люди.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала фотографию, сделанную во время выписки из роддома. "Мы – домой!👶🏻 Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны – ПМЦ – это настоящий санаторий😍 Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!❤" – поблагодарила Мария Порошина.

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Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

На фотографии актриса запечатлена держащей на руках сына в окружении четырех дочерей и матери, актрисы Натальи Красноярской. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Всех вам благ!!! Растите здоровыми!!!", "Поздравления и самые наилучшие пожелания!!!", "Счастья Вам, здоровья, удачи, любви, успехов, благополучия и всего, всего, всего", "Наконец, парень разбавил ваш цветник! Поздравляю", "Самая красивая актриса, шикарная женщина, дай Бог вам здоровья и вашим деткам!" – прокомментировали фото подписчики.

Впрочем, не обошлось без едких отзывов. "А где любимый мужчина, отец ребенка?", "А папа, видимо, снимает)", "Почему любимый не встречает?" – завалили Марию Порошину непростыми вопросами фанаты, не нашедшие мужчину на фото.

Ходят упорные слухи, что актриса родила от коллеги, давнего друга Ярослава Бойко. Кстати, у актрисы Евгении Добровольской от Бойко подрастает сын. Сам же актер давно женат, воспитывает двоих детей. Говорят, артист не намерен разводиться, поэтому Мария Порошина и придумала историю с возлюбленным иностранцем.

Напомним, Мария Порошина родила сына 13 января. Радостную новость объявила сама актриса, обнародовав фотографию малыша из клиники. Однако имя малыша артистка не сообщила.

Автор: Наталья Аряева16 января 2019, 15:36
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Грусть и разочарования Марии Порошиной

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