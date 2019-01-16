"А где любимый?": ищут отца пятого ребенка Марии Порошиной

На днях Мария Порошина родила долгожданного сына. Все прошло хорошо, поэтому популярную актрису уже выписали из роддома. Встречали ее самые близкие люди.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала фотографию, сделанную во время выписки из роддома. "Мы – домой!👶🏻 Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны – ПМЦ – это настоящий санаторий😍 Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!❤" – поблагодарила Мария Порошина.

На фотографии актриса запечатлена держащей на руках сына в окружении четырех дочерей и матери, актрисы Натальи Красноярской. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Всех вам благ!!! Растите здоровыми!!!", "Поздравления и самые наилучшие пожелания!!!", "Счастья Вам, здоровья, удачи, любви, успехов, благополучия и всего, всего, всего", "Наконец, парень разбавил ваш цветник! Поздравляю", "Самая красивая актриса, шикарная женщина, дай Бог вам здоровья и вашим деткам!" – прокомментировали фото подписчики.

Впрочем, не обошлось без едких отзывов. "А где любимый мужчина, отец ребенка?", "А папа, видимо, снимает)", "Почему любимый не встречает?" – завалили Марию Порошину непростыми вопросами фанаты, не нашедшие мужчину на фото.

Ходят упорные слухи, что актриса родила от коллеги, давнего друга Ярослава Бойко. Кстати, у актрисы Евгении Добровольской от Бойко подрастает сын. Сам же актер давно женат, воспитывает двоих детей. Говорят, артист не намерен разводиться, поэтому Мария Порошина и придумала историю с возлюбленным иностранцем.

Напомним, Мария Порошина родила сына 13 января. Радостную новость объявила сама актриса, обнародовав фотографию малыша из клиники. Однако имя малыша артистка не сообщила.