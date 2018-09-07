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"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось

Верка Сердючка. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Проблемы с украинскими "патриотами" Андрею Данилко обеспечены после того, как он засветился на фестивале "Новая волна". Отказываться от гастролей по России при этом – признак нерешительности. Нельзя быть "немножко беременным".
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Артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, в человеческом плане нравится Вадиму Манукяну. Импонирует члену экспертного совета при Госдуме стремление певца помирить Украину с Россией. Однако решительности Сердючке явно не хватает.

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"Конечно, сам факт того, что он сделал робкую попытку приехать на "Новую волну" в Сочи и впервые за пять лет появиться на масштабном музыкальном форуме в России – это уже большой прорыв. Но тут же его менеджер высказался в том ключе, что гастролировать по стране он все равно не будет. Решительности Андрею не хватает", – отметил Манукян в интервью изданию Dni.Ru.

Вадим Манукян привел в пример Ани Лорак, которая давно гастролирует по России. И на Украине уже свыклись с этим фактом, хотя поначалу возникали серьезные проблемы. Другой пример – Константин Меладзе, который даже в жюри шоу "Голос" в России участвует.

Сейчас ощущается тренд на возобновление культурных связей между Россией и Украиной – но, увы, пока только с российской стороны. При этом нерешительность Сердючки понять можно, сказал эксперт. 

"Я понимаю, с чем связан тот факт, что Данилко не готов активно работать в России. У него контракт с украинским шоу "Х-Фактор", жизнь его на Украине налажена, пусть даже порой и угнетает нынешняя ситуация в стране, о чем он говорит в интервью", - напомнил Вадим. Эксперт уверен, что украинские "патриоты" после этой поездки Данилко заклюют его.

"Но обратной дороги уже нет, ему нужно свою миссию нести до конца. Нельзя быть немножко беременным. Хочу пожелать Андрею быть более уверенным в своих действиях, в России его помнят и всегда ждут", - заключил Манукян.

Напомним, менеджер артиста Андрей Уренев заявил, что  украинский певец Андрей Данилко не планирует возобновлять гастроли по России. Ему пришлось выступить с комментарием после того, как в СМИ появилось видео супруги российского премьер-министра Светланы Медведевой, которую засняли во время выступления Верки Сердючки на мероприятии после открытия фестиваля "Новая волна" в Сочи.

"Данилко не участвует в больших концертах афишных, билетных, кассовых. А на афтерпати он приехал по личному приглашению Игоря Крутого. Гастроли пока не планируются", – пояснил Уренев. И отметил, что Андрей решил уйти со сцены: артист считает, что современная аудитория перестала правильно воспринимать образ Верки Сердючки.

Автор: Андрей Евлампиев7 сентября 2018, 08:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина прощается с Веркой Сердючкой

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