После пения среди коров к Лолите заявились полицейские

Певица Лолита Милявская устроила концерт в чистом поле. На шум приехали органы правопорядка.

Сегодня Лолита снимала сольный концерт на своем 55-летие в подмосковной глуши. Артистка установил на отцветающем лугу огромную сцену, привезла осветительную, видео, аудио аппаратуру и начала саундчек, тем самым до смерти перепугав пасущихся неподалеку коров.

Параллельно артистка публиковала в своем Instagram , кадры с бекстейджа. "Снимаю сольный концерт на свое 55-летие! Придумала месяцев 6 назад и сегодня воплощаем! Живой концерт в чистом поле исключительно в Удовольствие и для эфиров)). Главное, Оторваться!! 🙏✌️.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Милявская в микроблоге.

Однако проверить аппаратуру помешали местные полицейские. Скорее всего они прибыли убедиться, согласовано ли мероприятие, которое устроила звезда. Возможно местные жители испугались громких звуков, которые разносились на километры вокруг вызвали наряд.

"Приехала полиция... Что-то будет.. Надеюсь, ребята с чувством юмора и от меня не тошнит...)", – посетовала знаменитость в микроблоге. Отметим, что после приезда полицейских, Милявская исчезла: в соцсети ничего не выкладывала.

Поклонники поспешили упокоить артистку в комментариях. Они отмечали, что если документы в порядке, то ненужно напрасно беспокоится. Некоторое даже предположили, что представители власти просто решили послушать пение звезды.

"Ну конечно же все будет хорошо))) следить же за порядком им в любом случае нужно))) вам желаю отличного выступления и самой ответной аудитории 😘", "Последят чтобы не приставал никто ...Вас нужно беречь!", "Они приехали Вас послушать и посмотреть на Вас😹😹😹 Сотрудники полиции – тоже люди😹😹😹 И среди них множество поклонников Вашего творчества😹", – писали интернет-обыватели.